В Европе свирепствует грипп: в Чехии в феврале умерло уже более 30 человек

Источник: Українські новини

Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Чехии Габриэла Штипанова сообщила, что с начала месяца в стране зафиксировано 33 смертельных жертвы эпидемии гриппа.

Речь идет преимущественно о лицах из так называемой группы риска - старше 65 лет, а также больных диабетом, сердечными заболеваниями или ожирением.

Об этом сообщает Zik со ссылкой на чешские СМИ.

Габриэла Штипанова отметила, что в конце прошлого месяца в Чехии на 100 тыс. жителей было 1944 больных гриппом.

Сообщается, что в 2017 году в стране было зафиксировано 144 смерти связаны с осложнениями после гриппа. Смертность, связанная с гриппом и сопутствующей пневмонией, в 435 раз чаще у больных с проблемами сердца и легких, в 240 раз у пациентов с диабетом, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, и в 52 раза у пациентов с сердечной недостаточностью.

По данным пресс-секретаря Министерства здравоохранения, лишь 5-6% чехов вакцинируют от гриппа. В случае пожилых людей этот показатель составляет 20-30%. Зато ЕС рекомендует прививки двум третям населения страны.