24.03.2019
В Евросоюзе опровергли информацию об антикоррупционном расследовании против Порошенко
Источник: Українські новини
После заявления Юлии Тимошенко, что Британское агентство по мошенничеству в особо крупных размерах (SFO) и организация Евросоюза по борьбе с мошенничеством (OLAF) открыли антикоррупционное расследование против президента Украины, в OLAF заявили, что не открывали никаких расследований в отношении президента Украины.
"OLAF подтверждает, что нет никаких расследований, связанных с президентом Украины. В случае возникновения какой-либо информации, которая может представлять интерес для расследования, OLAF оценит ее в контексте наших обычных процедур", - говорится в сообщении.
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