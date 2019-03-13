В Facebook, Instagram и Twitter масштабный сбой

Источник: Корреспондент.net

В работе социальной сети Facebook и мессенджера Facebook Messenger, в Instagram, Twitter и Tinder произошел масштабный сбой. Об этом в среду, 13 марта.

В частности, больше всего проблем при работе с Facebook возникало у пользователей из США, Италии, Великобритании и Польши. О проблемах с работой Facebook Messenger больше всего сообщали в Польше, Франции, Великобритании и США.

В свою очередь со сбоями в Instagram столкнулись преимущественно в США, Бразилии, Турции, России, Дании, Испании, Италии и Франции.

Также были направлены жалобы на работу Twitter в большинстве своем со стороны пользователей из Нидерландов и Великобритании, Японии и США.

На Tinder также пожаловались пользователи во Франции, Великобритании и Германии.

Кроме того, проблемы с Whatsapp заметили в Бразилии, Мексике, Италии, Германии, Великобритании и Австрии.

Ранее у сервисов компании Google - поисковой системы Google, почтового клиента Gmail и видеосервиса YouTube наблюдались сбои по всему миру.