01.08.2018
В Facebook начались "чистки" перед выборами в США
Источник: Корреспондент.net
Руководство социальной сети Facebook уведомило власти США об удалении десятков аккаунтов, которые отличались "скоординированным недостоверным поведением", говорится в сообщении компании.
Из Facebook и Instagram были удалены 32 страницы и аккаунта. По данным руководства соцсети, данные страницы обманывали пользователей, а ведущие их лица скрывали свои личные данные и цели действий.
Отмечается, что обнаруженные страницы и аккаунты были связаны с протестами, которые запланированы в Вашингтоне на следующей неделе.
В Facebook пока не смогли установить, кто стоит за этими аккаунтами.
В ноябре в США пройдут выборы в палату представителей в Конгрессе.
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