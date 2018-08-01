В Facebook начались "чистки" перед выборами в США

Источник: Корреспондент.net

Руководство социальной сети Facebook уведомило власти США об удалении десятков аккаунтов, которые отличались "скоординированным недостоверным поведением", говорится в сообщении компании.

Из Facebook и Instagram были удалены 32 страницы и аккаунта. По данным руководства соцсети, данные страницы обманывали пользователей, а ведущие их лица скрывали свои личные данные и цели действий.

Отмечается, что обнаруженные страницы и аккаунты были связаны с протестами, которые запланированы в Вашингтоне на следующей неделе.

В Facebook пока не смогли установить, кто стоит за этими аккаунтами.

В ноябре в США пройдут выборы в палату представителей в Конгрессе.