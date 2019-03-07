В феврале инфляция составила 0,5%: больше всего подорожали продукты

Источник: Українські новини

В феврале 2019 года потребительские цены повысились на 0,5%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

В том числе цены на продукты питания и безалкогольные напитки в феврале повысились на 0,9%, на одежду и обувь - снизились на 3,5%, на жилищно-коммунальные услуги - повысились на 0,5%, на услуги, связанные со здравоохранением, - повысились на 0,6%, на образование – повысились на 0,4%.

По сравнению с февралем 2018 года в феврале 2019 года потребительские цены повысились на 8,8%.

В январе-феврале инфляция составила 1,5%.

Как сообщало агентство, в январе инфляция составила 1,0%.