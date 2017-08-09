09.08.2017
В Финляндии нашлись пропавшие украинские работники
Источник: КорреспонденТ.net
Посольство Украины в Финляндии вышло на связь с 37 украинцами, об исчезновении которых ранее сообщали СМИ. Об этом заявил начальник консульского управления обеспечения Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.
По его словам, 20 граждан нашли другое место работы, еще 17 решили вернуться в Украину.
Кроме этого, Кирилич сообщил, что семьи украинцев проинформированы о ситуации.
В посольстве отметили, что пока выясняют дополнительные детали инцидента.
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