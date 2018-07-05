В ФРГ "большая коалиция" достигла договоренностей по беженцам

В переговорах, наряду с этими двумя политиками принимали участие Ангела Меркель (Angela Merkel) и руководитель фракции христианских демократов в бундестаге Фолькер Каудер (Volker Kauder).

Основная дискуссия развернулась вокруг беженцев, зарегистрированных в других странах ЕС.

После интенсивных переговоров поздним вечером в понедельник, 2 июля, министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) и канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) также достигли согласия в этом вопросе. Мигранты могут быть на короткий срок размещены в специальных центрах, а затем высланы в соответствующие страны ЕС. Если Германия и другое государство-член Евросоюза не заключали соглашение, которое регулирует процедуру возвращения беженцев, мигрантов будут останавливать на немецкой границе и не пускать на территорию ФРГ.

В преддверии встречи 5 июля глава СДПГ Налес заявила: "У нас есть новое предложение, и мы должны посмотреть, можем ли мы все с ним согласиться".