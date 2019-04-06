В ФРГ массовые протесты из-за дорогой квартплаты

Источник: Корреспондент.net

В Берлине и других городах Германии и Европы десятки тысяч человек приняли в субботу, 6 апреля, участие в акциях против растущей арендной платы за квартиры.

По данным одного из организаторов мероприятия – Объединения против выселения и безумия квартплат – в нем приняли участие почти 35 тысяч человек, представляющие более 260 организаций и групп.

В свою очередь полиция не называет точное число участников, говоря о многих тысячах демонстрантов.

Организаторы акции дали старт законодательной инициативе, предусматривающей отчуждение жилого фонда из собственности концернов – владельцев квартир. По предложениям активистов, концерны, имеющие в собственности более трех тысяч квартир, должны в добровольно-принудительном порядке продать их земельным властям. Перешедшие в муниципальную собственность жилые помещения, в свою очередь, предполагается сдавать по более низким ценам.

Для того, чтобы законодательная инициатива приобрела статус законопроекта для рассмотрения в Бундестаге, ее в течение шести месяцев должны подписать 20 тысяч человек. Объединения недовольных квартиросъемщиков планируют собрать необходимые подписи в течение ближайшего времени.

Такие же акции прошли в субботу в 18 немецких и 13 европейских городах.