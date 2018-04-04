В ФРГ нашли возможного участника убийств в Бабьем Яре
Источник: DW
Прокуратура немецкого города Кассель начала проверку по поводу возможного причастия 96-летнего гражданина Германии к убийству евреев, цыган и советских военнопленных в Бабьем Яре в Киевв в 1941 году. Об этом в среду, 4 апреля, сообщает представитель прокуратуры.
"Бухгалтер Освенцима"
В марте в Германии в возрасте 96 лет умер Оскар Грёнинг (Oskar Gröning), получивший прозвище "бухгалтер Освенцима". Грёнинг, приговоренный в июле 2015 года судом города Люнебург к четырем годам лишения свободы за пособничество убийству не менее 300 тысяч человек, скончался в больнице, так и не просидев ни дня в тюрьме.
Дело Грёнинга получило широкий резонанс, поскольку впервые в соучастии в убийствах был признан сотрудник концентрационного лагеря, лично в убийствах не участвовавший.
С сентября 1942 года по октябрь 1944 года эсэсовец Грёнинг заведовал в Освенциме деньгами и ценными вещами депортированных. Он пересчитывал деньги, найденные в багаже узников, сортировал их и отправлял в управление СС в Берлине.