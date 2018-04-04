В ФРГ нашли возможного участника убийств в Бабьем Яре

Подозреваемый проживает в округе Швальм-Эдер (между Франкфуртом-на-Майне и Ганновером) и мог проходить службу в дивизии "Ваффен-СС", принимавшей участие в преступлении в Бабьем Яре. Немецкая прокуратура заинтересовалась предполагаемым бывшим эсесовцем после обращения израильского Центра Симона Визенталя, установившего его причастность к преступлениям.

"Бухгалтер Освенцима"

В марте в Германии в возрасте 96 лет умер Оскар Грёнинг (Oskar Gröning), получивший прозвище "бухгалтер Освенцима". Грёнинг, приговоренный в июле 2015 года судом города Люнебург к четырем годам лишения свободы за пособничество убийству не менее 300 тысяч человек, скончался в больнице, так и не просидев ни дня в тюрьме.

Дело Грёнинга получило широкий резонанс, поскольку впервые в соучастии в убийствах был признан сотрудник концентрационного лагеря, лично в убийствах не участвовавший.

С сентября 1942 года по октябрь 1944 года эсэсовец Грёнинг заведовал в Освенциме деньгами и ценными вещами депортированных. Он пересчитывал деньги, найденные в багаже узников, сортировал их и отправлял в управление СС в Берлине.