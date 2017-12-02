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02.12.2017

В ФРГ опасаются "виртуальных джихадистов"

Источник: DW

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) понесла серьезные территориальные потери, однако по-прежнему представляет собой серьезную опасность, считает глава Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) Хольгер Мюнх (Holger Münch). "В последние годы мы видели, что так называемое "Исламское государство" умеет хорошо приспосабливаться. Таким образом, мы предполагаем, что сейчас начнется фаза, когда появятся виртуальные организации джихадистов", - подчеркнул Мюнх в интервью радиостанции Deutschlandfunk в субботу, 2 декабря.

По его словам, "Исламское государство" сегодня значительно меньше рекламирует себя классическими методами. Джихадисты проводят вербовку через социальные медиа: там они обмениваются информацией и создают виртуальные организации, которые представляет серьезную угрозу.

Вовремя выявить "возвращенцев"

Хотя террористический халифат практически полностью потерял завоеванные им ранее территории в Сирии и Ираке, пока не наблюдается роста количества "возвращенцев" из этого региона, сообщил Хольгер Мюнх. Впрочем, в ведомстве готовы к различному развитию ситуации. "Следует учитывать, что боевики могут искать путь в Европу и через другие страны. Но мы интенсивно обмениваемся информацией с арабскими и европейскими государствами. Наша цель – как можно раньше вычислить таких людей, если они маскируются под беженцев", - отметил президент BKA.

 

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