В ФРГ удаляют 100 процентов постов, разжигающих ненависть
Источник: DW
В Брюсселе отмечают успехи в борьбе с ненавистью и травлей в интернете. В конце 2017 года число публикаций и комментариев в соцсетях, удаленных в странах Евросоюза в связи с жалобами на разжигание ненависти, выросло до 70 процентов, сообщается в исследовании Еврокомиссии, представленном журналистам в пятницу, 19 января. При этом рекордсменом стала Германия, где этот показатель впервые достиг 100 процентов.
Эффективный кодекс поведения
Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова назвала "действенным и ценным инструментом" "кодекс поведения", о котором Еврокомиссия договорилась в июне 2017 года с названными сервисами, а также компанией Microsoft. Он предусматривает обязательство принимать меры против распространения ненависти в интернете. По словам Юровой, к кодексу присоединятся Google+ и Instagram.
В Германии 1 января 2018 года вступил в силу закон, обязующий операторов соцсетей удалять или блокировать "очевидно противоправные" посты и комментарии в течение 24 часов после поступления соответствующей жалобы. Если противоправность не очевидна, на принятие мер дается 7 дней. За невыполнение предусмотрен денежный штраф.