В ФРГ удаляют 100 процентов постов, разжигающих ненависть

В декабре 2016 года после жалоб, поступивших из стран ЕС, соцсети Facebook, Twitter и видео-сервис Youtube удалили в 2,5 раза меньше разжигающих ненависть записей - 28 процентов от их общего числа. При этом через несколько месяцев, в мае 2017 года, этот показатель уже достиг 59 процентов.

Эффективный кодекс поведения

Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова назвала "действенным и ценным инструментом" "кодекс поведения", о котором Еврокомиссия договорилась в июне 2017 года с названными сервисами, а также компанией Microsoft. Он предусматривает обязательство принимать меры против распространения ненависти в интернете. По словам Юровой, к кодексу присоединятся Google+ и Instagram.

В Германии 1 января 2018 года вступил в силу закон, обязующий операторов соцсетей удалять или блокировать "очевидно противоправные" посты и комментарии в течение 24 часов после поступления соответствующей жалобы. Если противоправность не очевидна, на принятие мер дается 7 дней. За невыполнение предусмотрен денежный штраф.