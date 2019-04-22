В G7 поздравили Зеленского с победой

Источник: Корреспондент.net

Послы стран Большой семерки поздравили Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и выразили надежду на тесное сотрудничество с ним и его администрацией.

"Послы стран Большой семерки приветствуют новоизбранного президента Владимира Зеленского. Желаем ему удачи и надеемся на тесное сотрудничество с ним и его администрацией", - говорится в сообщении дипломатов.

Послы также отметили прогресс, который достигла Украины за время президентства Петра Порошенко с 2014 года и оценили работу ЦИК и правоохранителей на выборах. По их мнению, украинским гражданам удалось в полной мере реализовать свои демократические права в рамках честного избирательного процесса.

Также послы заверили в своей поддержке Украины.

"Мы подтверждаем свое обязательство поддерживать избранный Украиной путь и дальнейшее проведение реформ", - говорится в заявлении.

Ранее СМИ узнали, что инаугурация Зеленского может состояться 28 мая. По закону она должна быть проведена не позже 3 июня. Точная дата будет определена после объявления результатов выборов.