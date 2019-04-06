В G7 призвали Россию отпустить украинских моряков

Источник: Корреспондент.net

Главы МИД стран "большой семерки" (G7) призвали Россию освободить украинских моряков, которые в ноябре прошлого года были захвачены в районе Керченского пролива.

"Мы призываем Россию отпустить задержанных членов экипажа, вернуть корабли и не препятствовать прохождению судов через Керченский пролив", – говорится в коммюнике.

В G7 считают, что "нет оправдания применению Россией военной силы против украинских кораблей и персонала".

"Мы призываем к сдержанности, надлежащему уважению международного права и предотвращению любой дальнейшей эскалации", – подчеркивается в документе.

Также министры иностранных дел стран G7 выразили крайнюю обеспокоенность сложной обстановкой и гуманитарной ситуацией на Донбассе.

"Мы убеждены в том, что единственный выход достичь мирного и устойчивого урегулирования конфликта может быть только посредством полной имплементации обеими сторонами их обязательств в рамках "минских соглашений" с целью восстановления территориальной целостности Украины", – говорится в документе.

Кроме того, в коммюнике G7 подчеркивается, что "экономические санкции могут быть сняты только в том случае, если Россия полностью выполнит эти договоренности, но мы также готовы предпринять дальнейшие ограничительные меры, если действия России этого потребуют".