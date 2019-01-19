В Гданьске хоронят убитого мэра Адамовича

Источник: Корреспондент.net

В Гданьске в субботу, 19 января, проходит церемония прощания с убитым мэра города Павлом Адамовичем. Похороны начались в 12:00 в базилике Вознесения Пресвятой Девы Марии.

Как сообщается, тело убитого мэра было кремировано. Гданьский комиссар и заместитель Павла Адамовича призвал не приносить цветы и свечи на похороны, а поддержать благотворительные организации.

Отмечается, что для участия в церемонии прибыл президент Польши Анджей Дуда, а также премьер-министр Матеуш Моравецкий и глава Европейского совета Дональд Туск.

По данным полиции, в похоронах Адамовича участвуют около 45 тысяч человек.

После отпевания Адамович будет похоронен в Мариацкой базилике.