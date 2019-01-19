19.01.2019
В Гданьске хоронят убитого мэра Адамовича
Источник: Корреспондент.net
В Гданьске в субботу, 19 января, проходит церемония прощания с убитым мэра города Павлом Адамовичем. Похороны начались в 12:00 в базилике Вознесения Пресвятой Девы Марии.
Как сообщается, тело убитого мэра было кремировано. Гданьский комиссар и заместитель Павла Адамовича призвал не приносить цветы и свечи на похороны, а поддержать благотворительные организации.
Отмечается, что для участия в церемонии прибыл президент Польши Анджей Дуда, а также премьер-министр Матеуш Моравецкий и глава Европейского совета Дональд Туск.
По данным полиции, в похоронах Адамовича участвуют около 45 тысяч человек.
После отпевания Адамович будет похоронен в Мариацкой базилике.
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