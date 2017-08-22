22.08.2017
В Германии изъяли экстази в виде головы Трампа
Источник: КорреспонденТ.net
В Германии конфисковали партию из пяти тысяч таблеток экстази в форме головы президента США Дональда Трампа.
На одной стороне таблеток изображено лицо Трампа, на другой - его фамилия, украшенная звездами и символом №1.
Наркотики были обнаружены полицией города Оснабрюк (земля Нижняя Саксония) при осмотре фургона, в котором находились 51-летний житель Австрии и его 17-летний сын. Они прибыли в Германию из Нидерландов, откуда и были, предположительно, доставлены наркотики.
Общая стоимость изъятого груза оценивается в $47 тыс.
Оба пассажира фургона арестованы.
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