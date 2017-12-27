В Германии конфисковали рекордные 7 тонн кокаина за 2017

Источник: Українські новини

В 2017 году в Германии был конфискован рекордный объем кокаина. Об этом сообщает немецкий телеканал NDR со ссылкой на Федеральное ведомство по уголовным делам.

Немецкие правоохранители конфисковали в уходящем году почти семь тонн кокаина, что более чем в три раза превышает данные 2016 года.

Большая часть конфискованного наркотика была обнаружена в Гамбурге и Бремерхафене - портовых городах с выходом в Северное море. Причиной увеличения поставок кокаина в Германию и другие страны западной Европы послужил рост объема производства этого наркотика в Южной Америке, считают в BKA.

"Преступники действуют по принципу: спрос рождает предложение", - поясняет Кристиан Хоппе из BKA. В этой связи он ожидает рост потребления кокаина в Германии.

"Мы имеем дело с наплывом кокаина", - заявил глава управления по таможенным расследованиям Гамбурга Рене Мачке. По его словам, в Германии конфискации подвергается лишь малая часть общего объема кокаина, поставляемого из Южной Америки в Европу.