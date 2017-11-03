Найти

03.11.2017

В Германии "омолаживали" автомобили для Украины

Источник: КорреспонденТ.net

В Германии прокуратура города Галле возбудила уголовное дело против трех должностных лиц по подозрению в подделке регистрационных документов автомобилей, предназначенных для вывоза в Украину.

Как отмечается, три чиновницы за денежное вознаграждение принимали участие в коррупционной схеме, "омолаживая" регистрационные документы для автомобилей, которые впоследствии ввозились в Украину.

По сообщениям местных СМИ, выйти на след нечестных на руку чиновниц помогла информация из Украины. "Похоже, именно украинские таможенники передали информацию о злоупотреблениях немецким коллегам", - говорится в публикации.

По данным прокуратуры, к сделке также были причастны три автодилера из Галле. Они стремились избавиться от старых автомобилей и для этого подкупали чиновниц из ведомства регистрации. Те в свою очередь "снимали" с сопроводительных документов на машину несколько "лишних" лет.

После этого авто с новым "свидетельством о рождении" уходило на украинскую границу и ввозилось с низким акцизом.

Расследование по делу начали еще в августе. Тогда же были проведены и обыски в офисах автодилеров и ведомствах регистрации авто. На сегодня обнаружено не менее 82 автомобиля, регистрационная документация которых вызывает подозрения у следователей.

Подозреваемым сотрудницам грозит наказание сроком от шести месяцев до пяти лет лишения свободы.

Новости раздела
Мир
03.11.2017
США нанесли авиаудар по ИГ в Сомали – СМИ
Это якобы был первый удар ВВС США по исламистам в Сомали.
Мир
02.11.2017
США: Россия раскручивает референдум о независимости Шотландии
Сенатор США заподозрил российских хакеров в дестабилизации обстановки в мире.
Мир
02.11.2017
В пирамиде Хеопса нашли комнату с помощью космических лучей
При открытии использовались те же принципы, как при поиске бозона Хиггса.
Мир
02.11.2017
ГПУ готовит новые запросы в США по Манафорту
Генпрокуратура расследует два дела, в которых фигурирует Пол Манафорт.
Мир
02.11.2017
Арестованы восемь членов правительства Каталонии
Чиновников обвиняют в мятеже и растрате бюджетных средств.
Мир
01.11.2017
Наезд на велосипедистов в Нью-Йорке: террорист в записке признался в верности ИГИЛ
Пока правоохранители не установили прямых связей между подозреваемым и преступной организацией
Мир
01.11.2017
Тиллерсон обсудил с послом РФ восстановление территориальной целостности Украины
Стороны посчитали необходимым выполнить минские договоренности в полном объеме
Мир
01.11.2017
Путин удивил биоматериалом. Но Пентагон подтвердил
Президент РФ удивил рассказом о сборе биологического материала россиян. Однако это оказалось правдой.
Мир
01.11.2017
Посол: У НАТО есть планы на случай агрессии РФ
Украина не является членом альянса, участников которого все союзники обязаны защищать, заявил глава Миссии Украины при НАТО.
Мир
01.11.2017
Посол: Сербия игнорирует свое участие в АТО
Сербия молчит об участии своих граждан в боях на Донбассе на стороне сепаратистов, сообщил посол Украины в Сербии.
Мир
31.10.2017
Трамп с женой отметили Хеллоуин в Белом доме
Супруги не стали нарушать многолетнюю традицию.
Мир
31.10.2017
США усилили санкции против Ирана
В санкционном списке указано 41 физическое и юридическое лицо.
США нанесли авиаудар по ИГ в Сомали – СМИ | В Гааге возбудили дело о теракте против Boeing рейса MH17