В Германии оштрафовали Volkswagen на миллиард евро

Источник: Корреспондент.net

Прокуратура города Брауншвейг в Нижней Саксонии оштрафовала автоконцерн Volkswagen AG на 1 млрд евро в связи с дизельным скандалом. Об этом говорится в пресс-релизе компании, опубликованном в среду, 13 июня.

Volkswagen согласился со штрафом, признал свою ответственность и не будет подавать апелляцию. В концерне надеются, что выплата штрафа "будет иметь сещественный позитивный эффект на разбирательства, которые продолжаются в других странах Европы".

Сумма включает в себя максимально возможный штраф в размере 5 млн евро и еще 995 млн евро в виде возврата незаконно полученной прибыли.

В ходе расследования выяснилось, что Volkswagen нарушил правила мониторинга при тестировании порядка 10,7 млн автомобилей, оснащенных дизельными двигателями. Эти автомобили были проданы с установленными на них незаконными программами, занижающими показатели выбросов вредных веществ во время тестирования.