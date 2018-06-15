В Германии приняли спорный закон о воссоединении семей беженцев

Источник: Корреспондент.net

Германский бундестаг принял спорный закон о воссоединении семей беженцев с ограниченной степенью защиты. В поддержку этого документа в пятницу, 15 июня, проголосовали 370 депутатов, 279 были против и еще трое воздержались. Законопроект был принят голосами депутатов от блока ХДС/ХСС и СДПГ, все остальные фракции голосовали против.

Согласно принятому закону, с 1 августа в Германию смогут ежемесячно въезжать в рамках воссоединения семей не более одной тысячи человек. Решающее значение будут иметь гуманитарные факторы. Разрешение будут получать в первую очередь давно разлученные супруги, несовершеннолетние дети, тяжело больные, инвалиды и родственники, чья жизнь или свобода находятся под угрозой.

Отбор кандидатов на воссоединение будет производить Федеральное административное ведомство (Bundesverwaltungsamt). В первые пять месяцев действия нового закона неизрасходованный за один месяц контингент кандидатов на воссоединение семей может переноситься на следующий месяц.

Альтернативные законопроекты свободных демократов и левых не набрали большинства голосов. Свободные демократы предлагали за редкими исключениями отложить воссоединение семей беженцев с ограниченной степенью защиты еще на два года.

В то же время левые предлагали незамедлительно снять все ограничения на воссоединение семей таких мигрантов.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что несет ответственность за скандал в Федеральном ведомстве по миграции и беженцам (BAMF).