В Германии приняли спорный закон о воссоединении семей беженцев
Источник: Корреспондент.net
Германский бундестаг принял спорный закон о воссоединении семей беженцев с ограниченной степенью защиты. В поддержку этого документа в пятницу, 15 июня, проголосовали 370 депутатов, 279 были против и еще трое воздержались. Законопроект был принят голосами депутатов от блока ХДС/ХСС и СДПГ, все остальные фракции голосовали против.
Отбор кандидатов на воссоединение будет производить Федеральное административное ведомство (Bundesverwaltungsamt). В первые пять месяцев действия нового закона неизрасходованный за один месяц контингент кандидатов на воссоединение семей может переноситься на следующий месяц.
Альтернативные законопроекты свободных демократов и левых не набрали большинства голосов. Свободные демократы предлагали за редкими исключениями отложить воссоединение семей беженцев с ограниченной степенью защиты еще на два года.
В то же время левые предлагали незамедлительно снять все ограничения на воссоединение семей таких мигрантов.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что несет ответственность за скандал в Федеральном ведомстве по миграции и беженцам (BAMF).