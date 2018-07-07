В Германии прошли акции в поддержку беженцев

Заявку на проведение подавала организация Seebrücke ("Мост через море"). Изначально она указывала в уведомлении, что придет около 700 человек, сказал представитель Seebrücke Тимо Фишер (Timo Fischer).

В Берлине участники шествия прошли от Александерплатц до Бранденбургских ворот, держа в руках спасательные жилеты. В Ганновере на демонстрацию вышли около двух тысяч человек, в Бремене - около тысячи. Аналогичные акции состоялись в Мюнхене, Лейпциге, Хайдельберге и во Франкфурте-на-Майне.

Инициатива Seebrücke возникла после конфликта вокруг корабля немецких спасателей Lifeline: они подняли на борт 234 мигранта из резиновой лодки, Италия отказалась пропускать судно в свой порт. Организация на своих акциях использует оранжевый цвет в знак солидарности с беженцами. От германских и европейских политиков она требует создания безопасных путей для мигрантов, декриминализации действий спасателей на море и человечного отношения к принимаемым беженцам.

Акции в поддержку беженцев также прошли в Италии и на Мальте.