В Германии прошли демонстрации за полную легализацию конопли

Участники акций несли баннеры "Здоровье вместо уголовного преследования" и "Легализация витает в воздухе". В Нюрнберге в демонстрации приняли участие около тысячи человек, а в Ростоке акция собрала почти 400 участников.

Легализация в качестве медицинского средства

В марте 2017 года в Германии разрешили использовать коноплю в качестве лечебного средства. С 2019 года лекарственные препараты планируется производить не только из импортированного каннабиса, но также из конопли, выращенной на территории ФРГ. Немецкое агентство по контролю за каннабисом очень строго подходит к выбору производителей для местного рынка и отбирает их исключительно на конкурсной основе.

В начале января с предложением полностью легализовать торговлю каннабисом выступил Союз служащих немецкой уголовной полиции (BDK): по мнению полицейских, существующие ограничения создают предпосылки для развития черного рынка. В то же время местные импортеры конопли пока говорят лишь о поставке каннабиса аптекам.