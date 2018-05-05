В Германии прошли демонстрации за полную легализацию конопли
Источник: DW
Несколько тысяч человек в городах Германии провели демонстрации за полную легализацию конопли, сообщает в субботу, 5 мая, информационное агентство dpa. На акции в рамках "Глобального марша за марихуану" (Global Marijuana March) вышли жители 21 города ФРГ, Австрии и Швейцарии, в том числе Берлина, Кельна, Дюссельдорфа и Дрездена.
Легализация в качестве медицинского средства
В марте 2017 года в Германии разрешили использовать коноплю в качестве лечебного средства. С 2019 года лекарственные препараты планируется производить не только из импортированного каннабиса, но также из конопли, выращенной на территории ФРГ. Немецкое агентство по контролю за каннабисом очень строго подходит к выбору производителей для местного рынка и отбирает их исключительно на конкурсной основе.
В начале января с предложением полностью легализовать торговлю каннабисом выступил Союз служащих немецкой уголовной полиции (BDK): по мнению полицейских, существующие ограничения создают предпосылки для развития черного рынка. В то же время местные импортеры конопли пока говорят лишь о поставке каннабиса аптекам.