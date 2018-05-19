Найти

19.05.2018

В Германии заявили о прогрессе в отношениях с РФ

Источник: Корреспондент.net

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас видит прогресс в улучшении германо-российских отношений. Об этом он заявил в интервью, опубликованном в газете Saarbrücker Zeitung

"Как вы видите, наш подход дал совершенно очевидный результат: в то время как другие только говорят о диалоге, я уже давно обеспечиваю его усиление", – сказал Мас.

Министр напомнил, что 10 мая провел в Москве переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, отметив, что в ходе них были достигнуты договоренности не только о совместных проектах в сфере науки и высшего образования, но также о "возобновлении регулярных консультаций по вопросу безопасности с участием госсекретарей" обеих стран.

 

Кроме того, Лавров обещал, что Москва вернется за стол переговоров в "нормандском формате" (Россия, Германия, Франция, Украина), в рамках которого идет поиск решения для ситуации в Донбассе, отметил Мас.

Политик признал, что в Социал-демократической партии Германии (СДПГ), в которой он состоит, ведутся дискуссии на тему отношений с Москвой. "И я рад, что на эту тему также идут общественно-политические дебаты. Я считаю их крайне необходимыми в таком основополагающем вопросе", – продолжил Мас.

По его мнению, участники этих дискуссий "в конечном итоге хотят одного и того же" – диалога.

"Мы всегда говорили, что должны поддерживать отношения с Россией для разрешения больших международных конфликтов", – пояснил министр. Вместе с тем он отметил, что "диалог только ради диалога – это лишь полдела". "Я хочу результатов", – заявил Мас, подчеркнув, что для этого надо "назвать своими именами также и спорные обстоятельства – иначе мы не продвинемся дальше".

Новости раздела
Мир
18.05.2018
Комментарий: ЕС взял курс на конфронтацию с США
Саммит Евросоюза, посвященный интеграции западно-балканских стран, обошелся без сюрпризов. Основное внимание Брюсселя сейчас приковано к Дональду Трампу, полагает Бернд Ригерт.
Мир
18.05.2018
В Госдуму поступил законопроект об увеличении числа президентских сроков
Парламент Чечни предложил увеличить количество допустимых президентских сроков с двух до трех подряд. Авторы мотивируют свое предложение необходимостью сохранить "социально-политическую стабильность".
Мир
18.05.2018
ЕС актуализировал закон о защите от санкций США
Евросоюз, несмотря на угрозу санкций США, намерен продолжать бизнес с Ираном. Европейскому инвестиционному банку дадут возможность поддерживать инвестиции ЕС в Иране.
Мир
18.05.2018
Македония определилась с новым вариантом названия страны - СМИ
Во время последнего раунда переговоров Македонии с Грецией было предложено новое название страны - Республика Илинденьска Македония.
Мир
18.05.2018
Возле авиабазы в Сирии прогремели взрывы
Среди возможных причин называют называют пожар на складе боеприпасов. Однако, по другой информации взрывы последовали после ракетного удара Израиля.
Мир
18.05.2018
Момент истины? Меркель и Путин обсудили Украину
Главы Германии и России обсудили проект газопровода Северный поток-2. Накануне Вашингтон пригрозил санкциями в случае реализации проекта.
Мир
17.05.2018
Еврокомиссия подаст в суд на Германию из-за загрязнения воздуха
Германия, Великобритания, Франция, Италия, Венгрия и Румыния не соблюдали нормы загрязнения воздуха. В результате Еврокомиссия решила подать против них иск в суд Евросоюза.
Мир
17.05.2018
Меркель рассказала, о чем будет говорить с Путиным в Сочи
Канцлер Германии анонсировала три главные темы, которые намерена обсудить с президентом РФ Путиным.
Мир
17.05.2018
Еврокомиссия установит нормы выхлопов для грузовиков и автобусов
В Евросоюзе действуют нормы выхлопа углекислого газа пока только для легковых автомобилей. Еврокомиссия решила ввести их и для других видов транспорта.
Мир
17.05.2018
ЕС подтвердил перспективы вступления стран Западных Балкан
Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина, Македония, Албания и Косово должны "на безальтернативной основе" вступить в Евросоюз. Но от уточнения сроков в Евросоюзе воздерживаются.
Мир
17.05.2018
США грозят санкциями из-за Северного потока-2
Соединенные Штаты заинтересованы в блокировании проекта Северный поток-2 и в будущем не исключают возможные новые санкции против РФ.
Мир
17.05.2018
ГПУ передаст Гааге факты нарушения РФ правил войны
Сепаратисты обстреляли из тяжелой артиллерии (122 мм) населенный пункт Николаевка-2 Бахмутского района Донецкой области.
Мир
16.05.2018
Еврокомиссия готова реактивировать закон о защите от санкций США
ЕС может применить ранее не использовавшееся "блокирующее постановление" от 1996 года, запретив европейским компаниям выполнять санкции США против Ирана.
Мир
16.05.2018
НАТО осудила открытие Крымского моста
Нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины - так охарактеризовал Североатлантический альянс открытие моста через Керченский пролив.
Мир
16.05.2018
Туск хочет создать "европейский фронт" для спасения соглашения с Ираном
"С такими друзьями не нужно никаких врагов", - сказал Дональд Туск, комментируя политику Трампа. В Софии он встретился с лидерами стран ЕС, чтобы попытаться спасти ядерное соглашение с Тегераном, из которого вышли США.
Мир
16.05.2018
В 2017 году Германия потратила на беженцев более 20 млрд евро
Львиная доля расходов пошла на устранение причин появления беженцев в странах их исхода. В федеральные земли, на которые легла основная тяжесть в обеспечении беженцев, направлено более 6 млрд евро.
Мир
16.05.2018
РФ вмешалась в выборы США в пользу Трампа - сенат
Усилия России были широкими и осуществлены по приказу лично Путина с целью помочь Трампу и навредить Клинтон, заявили в сенате США.
Мир
15.05.2018
Немецкий суд не стал полностью запрещать сатиру на Эрдогана
Высший земельный суд в Гамбурге не удовлетворил апелляции ни сатирика Бёмермана, ни президента Турции Эрдогана. Части сатирического стихотворения остаются под запретом. Но другие части по-прежнему можно цитировать.
Мир
15.05.2018
Иран и Евросоюз пытаются спасти ядерное соглашение
Глава МИД Ирана и верховный дипломат ЕС встретились в Брюсселе. Цель - сохранить ядерное соглашение, несмотря на выход из него США. Пока стороны выражают оптимизм.
Мир
15.05.2018
КНДР отменила встречу с Южной Кореей
Пхеньян недоволен совместными маневрами вооруженных сил Южной Кореи и США. КНДР отменила встречу с представителями Сеула и грозит срывом переговоров Ким Чен Ына с Трампом.
Мир
15.05.2018
Израиль заявил о высылке турецкого консула из Иерусалима
Турецкому дипломату было предложено вернуться из Иерусалима в Турцию на некоторый период времени для проведения консультаций.
Мир
15.05.2018
Сами себя накажут. В России придумали контрсанкции
Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект о противодействии американским санкциям. Еще в Думе решили ввести ответственность за исполнение санкций иностранных государств на территории России.
Мир
15.05.2018
В Европе рекордно подорожал уголь
Уголь с поставкой в следующем году пробил психологическую отметку и во вторник превысил планку 90 долларов за тонну. В последний месяц уголь только набирает в цене.
Мир
14.05.2018
Главой правительства Каталонии избран Жоаким Торра
Главой Каталонии со второй попытки избран сторонник сепаратизма Жоаким Торра, которого поддерживают партия Пучдемона "Вместе за Каталонию" и "Левые республиканцы Каталонии".
Комментарий: ЕС взял курс на конфронтацию с США | Главный приз в Каннах получил фильм "Магазинные воришки"