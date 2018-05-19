В Германии заявили о прогрессе в отношениях с РФ

Источник: Корреспондент.net

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас видит прогресс в улучшении германо-российских отношений. Об этом он заявил в интервью, опубликованном в газете Saarbrücker Zeitung

"Как вы видите, наш подход дал совершенно очевидный результат: в то время как другие только говорят о диалоге, я уже давно обеспечиваю его усиление", – сказал Мас.

Министр напомнил, что 10 мая провел в Москве переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, отметив, что в ходе них были достигнуты договоренности не только о совместных проектах в сфере науки и высшего образования, но также о "возобновлении регулярных консультаций по вопросу безопасности с участием госсекретарей" обеих стран.

Кроме того, Лавров обещал, что Москва вернется за стол переговоров в "нормандском формате" (Россия, Германия, Франция, Украина), в рамках которого идет поиск решения для ситуации в Донбассе, отметил Мас.

Политик признал, что в Социал-демократической партии Германии (СДПГ), в которой он состоит, ведутся дискуссии на тему отношений с Москвой. "И я рад, что на эту тему также идут общественно-политические дебаты. Я считаю их крайне необходимыми в таком основополагающем вопросе", – продолжил Мас.

По его мнению, участники этих дискуссий "в конечном итоге хотят одного и того же" – диалога.

"Мы всегда говорили, что должны поддерживать отношения с Россией для разрешения больших международных конфликтов", – пояснил министр. Вместе с тем он отметил, что "диалог только ради диалога – это лишь полдела". "Я хочу результатов", – заявил Мас, подчеркнув, что для этого надо "назвать своими именами также и спорные обстоятельства – иначе мы не продвинемся дальше".