В годовой план мероприятий ООН внесли урегулирование ситуации на Донбассе

Источник: 112.ua

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш внес в план мероприятий на этот год урегулирование конфликта на Донбассе. Об этом сказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак в интервью.

"В плане мероприятий Генерального секретаря ООН на этот год - решение конфликта на Донбассе... Ну, чтобы вы понимали: последние три года этого в планах не было - решения. В этом году есть", - сказал он.

В то же время Грымчак выразил надежду, что оккупированные территории Донбасса в 2018 году вернутся в состав Украины.

"Я хочу, чтобы это произошло в этом году. И я надеюсь на это. И обладаю некоторой информацией", - сказал чиновник.

18 января Верховная Рада приняла закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". В нем Россия признается страной-агрессором, которая осуществляюет временную оккупацию части территории Украины.

В законе также фиксируется дата начала временной оккупации - 20 февраля 2014 года.