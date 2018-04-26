В Госдеп назначат этническую украинку - СМИ

Источник: Корреспондент.net

Одну из высших должностей в Государственном департаменте США может занять американский политический деятель и эксперт по вопросам внешней политики Пола Добрянски, имеющая украинские корни. Об этом в четверг, 26 апреля, сообщило американское информагентство Bloomberg со ссылкой сразу на три источника.

"Администрация Трампа планирует номинировать Полу Добрянски, высокопоставленного дипломата во времена президента Джорджа Буша, на высокую политическую должность в Государственном департаменте",- говорится в сообщении.

Планируется, что Добрянски заменит Томаса Шеннона, который сейчас находится на второй по ранге позиции в американском внешнеполитическом ведомстве и уже заявил о намерении уйти на пенсию.

Ранее Добрянски работала на позициях специального посланника США в Северной Ирландии, а также заместителя государственного секретаря США в глобальных делах.

Сейчас Добрянски работает старшим научным сотрудником Центра наук и международных отношений Белфер в Гарварде.

Пола Добрянски родилась в американской семье украинского происхождения. Ее отец, Лев Добрянски, много лет возглавлял Украинский конгрессовый комитет Америки (УККА).