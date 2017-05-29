В Госдуме обвинили Украину в подготовке боевиков ИГ

Источник: КорреспонденТ.net

Замглавы комитета российской Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек заявил, что в Херсонский области работают центры подготовки боевиков "Исламского государства", передает РИА Новости.

Комментируя этот доклад, Бальбек заявил, что Киев решил сделать "информационную рокировку".

"Таким образом, они пытаются дать ложный посыл мировому сообществу, чтобы какие-нибудь комиссии не обнаружили вербовочные центры ИГИЛ на территории, подконтрольной Киеву - в частности, в Херсонской области", - сказал он.

На базах подготовке, как утверждает Бальбек, идет обучение боевиков основам военного дела для последующей их заброски в Сирию.

По его словам, в Херсонскую область "стягиваются радикалы со всего мира", в том числе члены турецкой экстремистской организации "Серые волки" и игиловцы.

"Без поддержки киевских элит, пусть даже негласной, ни один лагерь на территории Херсонской области не смог бы существовать", - подчеркнул он.