В Госпогранслужбе не знают, кто сопровождал и платил за чартер Саакашвили в Варшаву

Источник: Українські новини

Государственная пограничная служба заявляет, что не владеет информацией ни о самолете, которым экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вернули в Польшу, ни о стоимости перелета.

"Администрация Государственной пограничной службы не является распорядителем информации относительно самолета, которым Саакашвили был возвращен в Республику Польша, стоимости перелета, кто платил за перелет и его сопровождал в самолете", - говорится в ответе.

Также в ГПС подчеркнули, что "сведения относительно обстоятельств реадмиссии Саакашвили относятся к информации с ограниченным доступом".

При этом пограничники утверждают, что действовали законно, а возвращение Саакашвили в страну, из которой он незаконно прибыл в Украину, осуществлялось по стандартной процедуре.

Таким образом, до сих пор неизвестно, кто и как осуществлял транспортировку Саакашвили в Польшу.