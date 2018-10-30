В Госпогранслужбе отрицают обмен моряками с РФ

Источник: Корреспондент.net

Украинцы, из экипажа судна Норд могли поехать в Крым и раньше, ограничений на их передвижения не было. Поэтому об "обмене" моряками речь не идет. Об этом во вторник, 30 октября, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что семерых членов экипажа судна Норд, которое ранее было задержано в части украинских вод Азовского моря, пропустили через административную границу с оккупированным Крымом как граждан Украины.

То, что российская сторона отпустила задержанных ранее украинских моряков в ГПСУ назвали естественным, поскольку "их не в чем обвинить".

"Сообщения, распространены российскими медиа является манипулятивными и никоим образом не соответствуют действительности говоря об обмене, поскольку все граждане являются украинцами", - говорится в сообщении.

В свою очередь украинский омбудсмен Людмила Денисова официально подтвердила возвращение на материковую Украину семи членов экипажа двух судов - ЯМК-0041 и ЯОД 21-05, которых удерживали российские силовики в Крыму. Об этом она написала на странице в Facebook.

По словам омбудсмена, у украинцев на аннексированном полуострове незаконно забрали паспорта, что делало их возвращение домой невозможным.

"Хочу подчеркнуть: это был не обмен. Моряки судна Норд, которые сегодня также вернулись в Крым, свободно передвигались по территории Украины. Их, в отличие от украинцев в Крыму, никто не удерживал", - заявила Денисова.