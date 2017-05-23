В ГПУ огласили все уголовные дела против Януковича

Источник: КорреспонденТ.net

Генпрокуратура огласила список всех уголовных дел против бывшего президента Виктора Януковича.

В ведомстве назвали это заявление дезинформацией и перечислили уголовные производства, в которых Януковичу сообщено о подозрении.

В ГПУ отметили, что ему сообщено о подозрении в уголовном деле по Укртелекому , в частности невыполнении покупателем условий приватизации, незаконного выделения из госбюджета Украины 220 млн грн и приватизации 92 процентов пакета акций Укртелекома по заниженной цене.

"Фактически следствие в производстве завершено и ожидаются судебные разрешения на осуществление специального расследования относительно его фигурантов, после чего производство будет направлено в суд", - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, Януковичу и ряду его лиц сообщено о подозрении в уголовном производстве по факту завладения госимуществом – урочищем Межигорье стоимостью 540 миллионов гривен. После получения от суда разрешения на спецрасследование, дело будет направлено в суд.

Также Януковичу и еще трем лицам сообщено о подозрении в уголовном производстве по факту незаконного завладения земельным участком лесного фонда общей площадью 17,5 га на территории Сухолуцького сельского совета Вышгородского района Киевской области.

"В суд внесены ходатайства о предоставлении разрешения на проведение специального расследования, после получения которого производство будет направлено в суд", - говорится в заявлении ГПУ.

"Вместе с тем, В. Януковичу, Ю. Захарченко и другим лицам сообщено о подозрении в уголовном производстве по факту незаконного лишения свободы А. Драбинко и смещение с должности Митрополита Владимира. В настоящее время продолжается проведение ряда экспертиз, после чего уголовное производство будет направлено в суд", - заявили в ГПУ.

В Генпрокуратуре также рассказали, что одновременно Департаментом специальных расследований проводится досудебное расследование в отношении Януковича в следующих уголовных производствах:

по подозрению Януковича в организации фальсификации результатов голосования в Верховной Раде Украины 16 января 2014 за принятие "диктаторских" законов.

по подозрению Януковича в получении в период ноября 2011 года - январе 2012 под видом авторского вознаграждения, замаскированной в форму "издательского договора", неправомерной выгоды в сумме 26,6 млн грн от Типографии Новый мир.

по подозрению Януковича в рамках дела Майдана

Кроме того, в Генпрокуратуре напомнили, что 14 марта 2017 передали в суд обвинительный акт в уголовном деле против Януковича, который обвиняется в государственной измене.

В ведомстве также добавили, что расследуются уголовные дела по совершению в 2010-2014 годах в людьми Януковича преступлений в топливно-энергетическом и банковском секторе экономики, сфере налогообложения и других.