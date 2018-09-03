В Греции фермер нашел захоронения возрастом 3400 лет под оливковым деревом

Источник: Українські новини

На южном востоке греческого острова Крит фермер случайно обнаружил под оливковым деревом гробницу возрастом 3400 лет.

В захоронении находились два гроба и два десятка артефактов, относящихся к эпохе позднего минойского периода.

Согласно сообщению, фермер пытался припарковаться под деревом, когда под ним начала проваливаться земля, а когда он переставил машину, - увидел пробоину и земле, шириной около 1,2 метра.

Заглянув туда, мужчина заметил какие-то предметы, после чего решил связаться с местным министерством культурного наследия, которое прислало археологов для определения находки.

Раскопки показали, что захоронения принадлежали позднему минойскому периоду. В нем находилось два глиняных гроба - ларнаки, часто встречающиеся в минойской культуре: они небольшого размера и изготавливаются из глины, человек в них размещается в согнутом положении.

В гробу были останки двух мужчин, как предположили археологи, - с высоким социальным статусом. Об этом свидетельствует качество керамики в склепе.

Захоронение не пострадало от мародеров, вход в него был запечатан каменной кладкой.

Ученые продолжают изучать склеп и собирать информацию о содержимом.