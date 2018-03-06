06.03.2018
В Греции из-за забастовки остановились поезда
Источник: Корреспондент.net
В Греции сегодня, 6 марта, на один день остановили движение всех междугородных поездов.
Поезда остановили из-за 24-часовой забастовки железнодорожников, которые протестуют из-за недостатка персонала и против приватизации компании, что обслуживает подвижной состав железной дороги.
Кроме того, греческие водители такси прекратили работу на 9 часов в знак протеста против службы перевозок Uber, которую, по их мнению, поддерживают кредиторы страны.
Амбициозная программа приватизации является условием международной финансовой помощи Греции.
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