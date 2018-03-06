В Греции из-за забастовки остановились поезда

Источник: Корреспондент.net

В Греции сегодня, 6 марта, на один день остановили движение всех междугородных поездов.

Поезда остановили из-за 24-часовой забастовки железнодорожников, которые протестуют из-за недостатка персонала и против приватизации компании, что обслуживает подвижной состав железной дороги.

Кроме того, греческие водители такси прекратили работу на 9 часов в знак протеста против службы перевозок Uber, которую, по их мнению, поддерживают кредиторы страны.



