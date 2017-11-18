В Греции массовые беспорядки, есть пострадавшие

Источник: Корреспондент.net

В двух крупнейших городах Греции Афинах и Салониках в пятницу вечером произошли столкновения полиции и молодежи, которая устроила марш к годовщине студенческого восстания против бывшей хунты, сообщает Associated Press.

По данным полиции, в результате столкновений пострадали двое гражданских. В Афинах женщину госпитализировали с сильными ожогами, она перенесла операцию, чтобы не потерять ногу.

В Салониках травму получил мотоциклист, который въехал в сложенную демонстрантами баррикаду. Его тоже госпитализировали.

Более 5 тысяч полицейских патрулировали улицы греческой столицы, где в пятницу проходил ежегодный марш памяти жертв разгона студенческого протеста 1973 года бывшей хунтой.