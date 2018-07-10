В Греции нашли древнейший отрывок Одиссеи Гомера

Источник: Корреспондент.net

В Греции археологи обнаружили древнейший из известных на данный момент отрывков Одиссеи Гомера. Об этом во вторник, 10 июля, сообщает министерство культуры Греции.

Отмечается, что команда греческих и немецких археологов при раскопках в Олимпии нашла глиняную табличку, на которой было выгравировано 13 строк из 14-ой песни поэмы. Они полагают, что находка могла быть изготовлена до третьего века нашей эры.

Хотя возраст таблички еще предстоит уточнить археологам, в греческом министерстве культуры отметили, что находка в любом случае является важнейшим археологическим, изобразительным, литературным и историческим экспонатом.