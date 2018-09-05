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05.09.2018

В Греции осудили шестерых украинских моряков

Источник: Корреспондент.net

Шесть граждан Украины были осуждены в Греции к различным срокам заключения по обвинению в перевозке беженцев из стран Ближнего Востока.

Отмечается, что 4 сентября в суде греческого города Каламата прошли суды над шестью украинцами. Они были членами трех экипажей судов, которых греческая полиция ранее задержала за перевозку беженцев.

Двое украинцев, работавших на прогулочных судах в Турции, получили по 18 месяцев заключения, еще четверых осудили на максимальные сроки в греческой тюрьме.

Жена одного из заключенных Алена Ульянова, которая была на заседании суда, рассказала, что ее мужа Сергея задержали 17 декабря 2017 года. Работу он нашел по объявлению в интернете. По словам жены, ему предложили работать матросом на прогулочной яхте в Турции. Уже через две недели его и другого украинца из экипажа заставили перевозить беженцев из Ирака в Италию.

По словам адвоката Димитриуса Кауниса, согласно греческим законам, украинцы получают 10-15 лет тюрьмы за каждого беженца на борту.

"Именно поэтому сроки могут достигать и несколько сотен лет заключения. По греческим законам, в таком случае за решеткой оставляют на 25 лет. Срок могут уменьшить, если заключенные посещают школы при тюрьмах", - пояснил он.

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