В Греции протестующие штурмовали здание министерства труда

Источник: 112.ua

Во вторник, 9 января, в столице Греции Афинах активисты штурмовали министерство труда, протестуя против попыток ограничить право на забастовку.

Так, около 500 демонстрантов с помощью ломов ворвались в здание министерства, поднялись на 8 этаж и встретились с министром Эффи Ахциоглу. Протестующие выкрикивали "Позор". Как передает издание, офис поврежден не был, хотя несколько столов были опрокинуты.

Перед этим протестующие находились под зданием министерства, скандируя "Мы не уступим полукратии".

Отмечено, что недавно в парламент был внесен законопроект, который ограничивает частоту забастовок в Греции. Такое требование поступило от Международного валютного фонда, а профсоюзы были возмущены.

Голосование за законопроект должно состояться 22 января.

Добавим, что еще в 2010 году Греция была вынуждена просить ЕС о финансовой помощи, чтобы избежать банкротства. Первый пакет помощи был одобрен, и к 2012 года страна получила 72,8 млрд евро из одобренных 107,3 млрд евро.

В этом же году был одобрен второй пакет помощи, который состоял из 34,5 млрд евро из первого пакета и дополнительных 130 млрд евро. Сейчас идут переговоры о третьем пакете помощи, сумма которого может составить до 86 млрд евро. Ожидается, что средства будут направлены на возобновление экономики Греции.