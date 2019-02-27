27.02.2019
В Греции в прямом эфире упал мост
Источник: Корреспондент.net
В Греции в результате наводнения обрушился старый мост, который был построен на острове Крит 111 лет назад.
Так, сообщается, что мост обрушился в прямом эфире местного телевидения. Опоры размыло сильным наводнением. Крит перенес удар сразу нескольких природных катаклизмов - сильных ветров, снега и дождей, которые бушуют последние несколько дней.
Отмечается, что все вышеперечисленные факторы стали причиной грунтовых оползней, обрывов линий электропередач, падений деревьев.
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