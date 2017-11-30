В Грузии декриминализовали марихуану

Источник: Апостроф

Конституционный суд Грузии поддержал упразднение уголовного наказания за повторное потребление марихуаны, таким образом, декриминализовав ее использование.

Согласно решению суда, употребление марихуаны не будет считаться уголовным преступлением и не попадет под статью 273 УК Грузии — "Незаконные изготовление, приобретение, хранение в небольших объемах для личного пользования либо незаконное потребление без назначения врача наркотических средств, их аналогов или прекурсоров".

Суд объяснил свое решение тем, что употребление марихуаны не несет в себе опасность для публичных интересов, так как в данном случае опасность распространения наркотика мала. При этом применение уголовного наказания с тем, чтобы человек не нанес вред своему здоровью, противоречит принципам свободного общества

Лидеры оппозиционной партии "Гирчи" уже заявили, что следующим шагом станет декриминализация потребления всех наркотиков, в том числе героина и ЛСД. Депутат же от правящей партии Гига Бугия раскритиковал решение, заявив, что Грузия превратится " в зону бедствия и пристанище для наркоманов со всего мира".