В Харькове абитуриентка отправила на ВНО своих двойников

Источник: Корреспондент.net

Абитуриентка из Харькова отправила на сдачу тестов Внешнего независимого оценивания (ВНО) вместо себя - двойников. Об этом сообщил директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко.

"Абитуриентка наняла для этого нескольких выпускниц местной школы - подобрала по внешнему сходству, "наштукатурились" и вперед. И произошло то, что и должно было произойти - подставу распознали на пункте ВНО. Надеемся, конечно, что Украинский центр согласится с нашим предложением по аннуляции результатов этой предпринимательницы", - отметил Сидоренко.

Он также добавил, что девушка нашла на каждый экзамен отдельного двойника.