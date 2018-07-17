17.07.2018
В Харькове абитуриентка отправила на ВНО своих двойников
Источник: Корреспондент.net
Абитуриентка из Харькова отправила на сдачу тестов Внешнего независимого оценивания (ВНО) вместо себя - двойников. Об этом сообщил директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко.
"Абитуриентка наняла для этого нескольких выпускниц местной школы - подобрала по внешнему сходству, "наштукатурились" и вперед. И произошло то, что и должно было произойти - подставу распознали на пункте ВНО. Надеемся, конечно, что Украинский центр согласится с нашим предложением по аннуляции результатов этой предпринимательницы", - отметил Сидоренко.
Он также добавил, что девушка нашла на каждый экзамен отдельного двойника.
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