В Харькове горит админсуд, в него попала молния

Источник: КорреспонденТ.net

В здании Апелляционного админсуда Харьковской области во вторник вечером возник пожар. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Поступил вызов, по предварительной информации горит крыша здания. На место выехали подразделения ГСЧС, они сейчас там работают", - сообщили агентству Интерфакс-Украина в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Собеседник агентства также подтвердил, что по предварительной информации, причиной возгорания стала молния.