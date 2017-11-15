В Харькове испортили авто генконсула РФ

Источник: Корреспондент.net

Неизвестные в Харькове повредили автомобиль генерального консула России в городе. О происшествии в полицию 13 ноября заявил сам российский дипломат, сообщили в областной полиции в среду, 15 ноября.

" По предварительным данным, неизвестные облили иномарку веществом, разъевшим лакокрасочное покрытие на капоте и дверях транспортного средства", – говорится в сообщении полиции на странице в Facebook..

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Отметим, должность генерального консула России в Харькове с 20 января 2012 года занимает Сергей Семенов.