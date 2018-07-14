В Харькове накрыли банду торговцев оружием

Источник: Корреспондент.net

В Харьковской области правоохранители выявили и задержали членов группировки, торговавшей оружием. Об этом в субботу, 14 июля, сообщает пресс-служба СБУ.

В состав группировки входило трое жителей Киева и Киевской области.

"Злоумышленники наладили канал противоправного перемещения взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов из района проведения антитеррористической операции, а также последующий сбыт в других регионах Украины", - сказано в сообщении.

Спецслужбы задокументировали продажу членами группы оружия на общую сумму более 100 тыс. грн и изъяли гранатометы РПГ-22, карабин СКС, гранаты РГД-5 и Ф-1, патроны к автомату Калашникова.

Операцию по разоблачению группировки провели сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой Харьковского гарнизона ООС.