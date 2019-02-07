В Харькове нашли наркотики в банке с салом

Источник: Корреспондент.net

В Харькове на станции Основа задержали мужчину, который перевозил наркотики в банке с салом.

"Во время патрулирования на одном из автовокзалов города полицейские обнаружили у 38-летнего мужчины вещество растительного происхождения, внешне похожее на канабис. Находчивый мужчина расфасовал наркосредство в пакеты и спрятал в трехлитровой банке с салом", – говорится в сообщении.

Изъятое вещество весом около 400 граммов направили на экспертизу.

По данному факту открыли уголовное дело по статье о незаконном производстве и их хранении наркотиков (ч.1 ст.309 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.