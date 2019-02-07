07.02.2019
В Харькове нашли наркотики в банке с салом
Источник: Корреспондент.net
В Харькове на станции Основа задержали мужчину, который перевозил наркотики в банке с салом.
"Во время патрулирования на одном из автовокзалов города полицейские обнаружили у 38-летнего мужчины вещество растительного происхождения, внешне похожее на канабис. Находчивый мужчина расфасовал наркосредство в пакеты и спрятал в трехлитровой банке с салом", – говорится в сообщении.
Изъятое вещество весом около 400 граммов направили на экспертизу.
По данному факту открыли уголовное дело по статье о незаконном производстве и их хранении наркотиков (ч.1 ст.309 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
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