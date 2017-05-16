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В Харькове пользователи соцсетей протестовали против блокирования "Вконтакте"

Источник: 112.ua

16.05.2017

В Харькове на площади Конституции прошел протест против блокирования соцсети "Вконтакте", передает 057.ua.

 По информации портала, на протест вышли пользователи соцсетей, владельцы и администраторы пабликов "Вконтакте". 

"Мы против запретов чего либо в интернете. Соцсеть "ВКонтакте" несет не меньше угрозы, чем другие. К тому же спецслужбы умеют блокировать те группы, которые несут опасный контент. Кроме сепаратистских страниц в соцсети много миллионных проукраинских сообществ. Это неправильно", - рассказал администратор одного из Харьковских пабликов Дмитрий Чубенко.

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