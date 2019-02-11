В Харькове посреди улицы застрелили мужчину

Источник: Корреспондент.net

Сегодня, 11 февраля, в Харькове на улице Вокзальной неизвестный убил 55-летнего водителя автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

"Сообщение об убийстве поступило в Основянский отдел полиции в 12:43. В совершении преступления подозревается мужчина среднего роста, на вид 25-30 лет. Был одет в куртку темного цвета", - говорится в сообщении.

Так, по предварительной информации, неизвестный вышел из автомобиля "Hyundai" (государственный знак "АХ1898ВА") и убил водителя машины, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о квалификации события по статье 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Работники полиции принимают меры по установлению личности злоумышленника и его задержания.