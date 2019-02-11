11.02.2019
В Харькове посреди улицы застрелили мужчину
Источник: Корреспондент.net
Сегодня, 11 февраля, в Харькове на улице Вокзальной неизвестный убил 55-летнего водителя автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.
"Сообщение об убийстве поступило в Основянский отдел полиции в 12:43. В совершении преступления подозревается мужчина среднего роста, на вид 25-30 лет. Был одет в куртку темного цвета", - говорится в сообщении.
Так, по предварительной информации, неизвестный вышел из автомобиля "Hyundai" (государственный знак "АХ1898ВА") и убил водителя машины, после чего скрылся в неизвестном направлении.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о квалификации события по статье 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Работники полиции принимают меры по установлению личности злоумышленника и его задержания.
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