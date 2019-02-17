В Харькове произошел крупный пожар на складе

Источник: Корреспондент.net

В ночь на воскресенье в Харькове произошел пожар на складе швейной фурнитуры по проспекту Гагарина, 127-а.

Информация о возгорании поступила от охраны здания в 3:14.

"К месту вызова было направлено шесть отделений службы спасения ГСЧС на автоцистернах в составе 30 спасателей, одно отделение курсантов от Национального университета гражданской защиты и автомобиль газодымозащитной службы. По прибытию спасатели установили, что огонь охватил часть здания площадью около 400 кв.м. Горели конструкции здания, а также горючая швейная фурнитура", – говорится в сообщении.

Пожар был локализован в 4:26, полностью ликвидирован в 7:00. Причина возгорания и нанесенный огнем ущерб устанавливаются.