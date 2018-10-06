В Харькове прошел марш за право носить оружие

Источник: Корреспондент.net

В центре Харькова в субботу, 6 октября, прошел митинг за право ношения оружия и самооборону. Об этом пишет Объектив.

Митингующие требовали изменений в законодательстве касательно права на самооборону.

По словам организаторов митинга, если каждый человек будет иметь право на ношение оружия, то защитить себя можно будет легче.

"Украинцы не могут себя защитить. При этом качество предоставляемых государством правоохранительных услуг абсолютно никакое. Мы оказываемся в ситуации, когда полиция не выполняет свои функции защиты, и граждане не имеют права защищаться. Мы знаем много случаев, когда человек, применив самооборону, садился в тюрьму", - рассказал один из организаторов митинга Антон Швец.