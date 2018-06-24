В Харькове расстреляли супругов и ранили их дочь

Источник: Корреспондент.net

В одной из квартир в Харькове расстреляли 40-летних супругов и ранили их 13-летнюю дочь. Как сообщает областная полиция в воскресенье, 24 июня, тела застреленных и раненую девочку нашла соседка.

"При опросе свидетелей было установлено, что у подъезда дома находился подозрительный автомобиль, который потом уехал в неизвестном направлении. Указанную машину задержали возле станции метро Киевская. В ней обнаружено огнестрельное оружие", – говорится в сообщении.

Предположительного убийцу правоохранители задержали в указанном автомобиле. Там же было найдено огнестрельное оружие. Мотивы преступления полиция пока не озвучила.



