В Харькове силовики взяли штурмом отделение "Укрпочты", злоумышленник задержан

Источник: 112.ua

В Харькове силовики подразделения "КОРД" взяли штурмом отделение "Укрпочты", где мужчина со взрывчаткой захватил заложников. Об этом сообщил президент Петр Порошенко в Facebook.

"Всех заложников в Харькове освободили. Нападающий задержан. Спасибо за хорошую работу сотрудникам Национальной полиции и СБУ. Поручил местным органам власти оказать пострадавшим всю необходимую помощь", - заявил Порошенко.

"Оперативники уголовного розыска Нацполиции только что локализовали преступника, взявшего в заложники людей", - заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter.

Все люди, которые в течение дня удерживались внутри, - освобождены. Задержание прошло без жертв и пострадавших, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, передает сайт Нацполиции.

"Задержали без потерь. Жертв и пострадавших нет", - заявил Князев.

Как сообщалось, в Харькове на ул. Шевченко возле ТЦ "Рост" около 15 часов мужчина захватил отделение "Укрпочты". Злоумышленник заявил, что на нем прикреплена взрывчатка, которую он готов применить.

Сначала в заложниках у мужчины были 11 человек: 9 взрослых и двое детей. Недавно из захваченного почтового отделения освободили пятерых заложников - трех женщин и двух детей. На данный момент в здании остаются шестеро заложников.

Следственное управление ГУ Нацполіції в Харьковской обл. начало досудебное расследование по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.