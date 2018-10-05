В Харькове столкнулись два трамвая

Источник: Корреспондент.net

В Харькове в пятницу, 5 октября, столкнулись два трамвая. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщает областное управления Укртрансбезопасности.

По данным ведомства, инцидент случилсяна площади Защитников Украины, 1. Столкновение трамваев, курсирующих по маршрутам №6 и №8, произошло около 12:25.

В результате ДТП пострадали пассажирки 1949 и 1981 годов рождения. Их бригада скорой помощи доставила в больницу.