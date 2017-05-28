В Харькове студенты отравились курительной смесью

Источник: КорреспонденТ.net

В Харькове два студента одного из местных высших учебных заведений отравились курительной смесью. Один из них скончался, сообщает пресс-служба областной полиции.

"Студентов одного из харьковских вузов незнакомый мужчина угостил спайсами. 18-летний парень умер в общежитии. А 19-летнего студента доставили в больницу. По предварительным данным, в обоих случаях врачи диагностировали сильное отравление наркотическими веществами", – отметили правоохранители.

Спайс – разновидность курительных смесей, представляющих собой ненаркотические вещества растительного происхождения (травяные курительные смеси) с добавлением синтетического каннабиноида (действующего вещества марихуаны). В Украине спайс запретили в 2011 году, однако после этого было зафиксировано несколько случаев отравления спайсом, в т.ч. с летальным исходом.