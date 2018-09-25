В Харькове установили памятник торговке семечками

Источник: Корреспондент.net

На Центральном рынке Харькова установили фигуру женщины, продающей семечки. Автором скульптуры является Сейфаддин Гурбанов, пишет Городской Дозор во вторник, 25 сентября.

Рядом с торговкой изображен беззаботный кот, два мешка с семечками и крыса. Необычная скульптура продавщицы появилась у центрального входа Центрального рынка.

"Чтобы работа получилась красивая, нужно было найти образ. И я в воскресенье сажусь в машину, еду на круглый рынок и, как только заезжаю, смотрю - картинка один к одному как на скульптуре. Сидит такая женщина. Я к ней подхожу, вы представляете какая случайность, я подхожу и говорю - вы можете позировать? Почему бы и нет, я профессиональная натурщица. И она согласилась, пришла в понедельник. И я в воскресенье я эту работу закончил. То есть она за 7 дней была вылеплена", - рассказывает скульптор.

Фигура из бронзы получилась довольно большой, весом в тонну.

"Манеры мои, поза моя, я же тоже торгую. Только не семечками, а домашними предметами. Я видела в интернете памятник в Минске - стоит большая тётка, грудастая, плюёт семечки. Я видела памятник в Чебоксарах - там бедная бабушка склонилась над мешком. А здесь весёлая бабушка. Ведь торговля на Украине начиналась с семечек. А помните, здесь ряды были, продавли семечки? Здесь каждая бабушка себя узнает, каждая скажет - это я, это я!" - рассказывает Людмила Алексеевна, натурщица.